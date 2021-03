Covid | il premier Uk Boris Johnson si vaccina con Astrazeneca Record di iniezioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Una iniezione di fiducia. Dopo ilfrancese anche quello inglese,, ha offerto il braccio per ricevere la prima dose di vaccino. In Europa – dove ogni stato ha preso decisioni diverse – si tratta di ricostruire la fiducia in una campagnale che presenta ancora molti limiti. Nel Regno Unito di evitare che la stessa fiducia venga scalfita facendo perdere slancio a una azione in piena corsa con numeri da. Sviluppato a Oxford e prodotto dail vaccino nei giorni scorsi era stato sospeso sulla base d’allarmi legati a singoli episodi di presunti effetti collaterali più gravi. Allarmi giudicati sin dall’inizio “infondati” Oltremanica e ridimensionati infine ieri anche dal nuovo via libera dell’Agenzia europea del ...