Covid | il monitoraggio dell’Iss | “L’indice Rt è stabile a 1 | 16 e incidenza ancora in aumento” Sardegna e Molise verso la zona arancione

(Di venerdì 19 marzo 2021)Rt nazionale si è stabilizzato a 1,16 mentre aumental’, che ora supera la soglia di 250 casi settimanali per 100mila abitanti. Numeri che impongono “il massimo livello di mitigazione possibile”, anche perché “si osserva un peggioramento anche nel numero di Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione” di terapia intensiva o aree mediche sopra la soglia critica. L’ultimodell’Istituto Superiore di Sanità, discusso nella Cabina di regia, segnala una situazione epidemiologica critica, con un nuovo incremento di nuovi casi per i quali non si riesce a ricostruire la catena di trasmissione, sintomo di una capacità di tracciamento tutt’altro che ristabilita. Mentre la pressione sugli ospedali aumenta. Sulla base dei dati del report, verranno firmate le nuove ordinanze ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid monitoraggio

Fanpage.it

Resta fermo a 1,16, lo stesso valore della scorsa settimana, l'Rt nazionale, ovvero l'indice di contagiosità del. È quanto sarebbe indicato, secondo quanto si apprende, nel nuovosettimane Iss - Ministero Salute, relativo al periodo tra il 12 e il 18 marzo. Il report dell'Iss segnala anche ...L'ufficialità arriverà soltanto con i dati delsettimanale che oggi saranno diffusi dalla cabina di regia. Ma sembra quasi una certezza: la Campania (insieme ad altre sette regioni) resterà in zona rossa. Quasi sicuramente per una ...TREVISO È stata contagiata dal coronavirus nonostante avesse già ricevuto le due dosi previste del vaccino Pfizer. E per l'infermiera in servizio nell'ospedale di Treviso, ...TERAMO – L’unità di coordinamento dell’attività territoriale (Ucat) dal momento della sua istituzione, nel maggio scorso, ha preso in carico 14.020 pazienti positivi. L’Ucat è stata creata nel maggio ...