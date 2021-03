COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino

Advertising

SkyTG24 : Ema su #AstraZeneca: è un vaccino sicuro ed efficace - SkyTG24 : La decisione di #Ema sulla sicurezza del #vaccino #AstraZeneca: - borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - Open_gol : ?? Il tasso di positività resta sopra il 7% - MarcG_69 : #Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 19 marzo. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

il Resto del Carlino

Puglia, 1.785 casi e 27 morti E' leggermente migliore il quadro che si legge nelepidemiologico odierno della Regione Puglia sul- 19. Il numero di nuovi casi positivi scende di ...Si aggiorna di nuovo ilInflunet , il sistema di sorveglianza integrata dell'influenza coordinato dall'Istituto ... escluse la Sardegna e la Calabria a causa dell'emergenza, nella ...La Spezia - Ci sono due vittime a Sarzana correlate al Covid nel bollettino del 19 marzo 2021. Si tratta di un 58enne e di un 89enne che portano il totale spezzino a 409 da inizio pandemia. Altri tre ...In Valle d'Aosta 63 nuovi casi e nessun decesso Sono 63 i nuovi casi di coronavirus in Valle d'Aosta e 8.514 in totale, mentre resta invariato a 419 il dato dei decessi. È quanto emerge dal bollettino ...