Covid | il bollettino | 25 735 nuovi contagi e 386 vittime Tasso di positività al 7%

(Di venerdì 19 marzo 2021) È stato reso noto il nuovo relativo al in Italia. ono 25.735 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.935. Sono ...

SkyTG24 : Ema su #AstraZeneca: è un vaccino sicuro ed efficace - SkyTG24 : La decisione di #Ema sulla sicurezza del #vaccino #AstraZeneca: - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (19 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - PalermoToday : Covid, in Sicilia in aumento nuovi contagi e tasso di positività: stabili i ricoveri, 15 morti… - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Italia: Salgono a 25.735 i casi, 386 i morti. La positività stabile al 7% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

...ricoverato in ospedale martedì scorso nella zona di Rio de Janeiro a causa di crescenti difficoltà respiratorie provocate dal. IL QUADRO ? 'La situazione dei polmoni - si legge nel...Lo rende noto la Regione Lazio nel consuetoquotidiano dedicato all'emergenzanel territorio di riferimento dell'azienda sanitaria locale. Di questi: 2 ad Allumiere; 9 ad Anguillara; ...Il Governatore Zaia non esclude misure restrittive per i residenti fuori regione. Dati coronavirus: contagi e ricoveri in aumento ...Al momento, sull'Isola ci sono 15.784 persone affette dal nuovo coronavirus. Negli ospedali sono ricoverati 847 pazienti, di questi 121 si trovano nei reparti di Terapia intensiva. Oggi i guariti sono ...