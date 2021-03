Covid, Giuliano (Ugl Salute): “Dopo un anno bilancio negativo” (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – “Dal punto di vista dell’Ugl dopo un anno di pandemia il bilancio è assolutamente negativo, perchè ci troviamo nuovamente in zona rossa, con misure restrittive rigide che penalizzano i cittadini: di nuovo chiusi, anche se abbiamo alle spalle un anno di grandi sofferenze vissute da tutta la comunità, in particolare dagli operatori sanitari”. Così Gianluca Giuliano, segretario nazionale della Federazione Ugl Salute, nella videointervista all’agenzia Dire. Classe 1977, romano, fisioterapista, Giuliano inizia la propria gavetta in Ugl nel 2006; nel 2015 è segretario provinciale dell’Ugl sanità e tre anni dopo ne diventa segretario nazionale. Riconfermato quando nel 2021 nasce la Federazione Ugl Salute dalla fusione tra Ugl sanità e Ugl medici. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – “Dal punto di vista dell’Ugl dopo un anno di pandemia il bilancio è assolutamente negativo, perchè ci troviamo nuovamente in zona rossa, con misure restrittive rigide che penalizzano i cittadini: di nuovo chiusi, anche se abbiamo alle spalle un anno di grandi sofferenze vissute da tutta la comunità, in particolare dagli operatori sanitari”. Così Gianluca Giuliano, segretario nazionale della Federazione Ugl Salute, nella videointervista all’agenzia Dire. Classe 1977, romano, fisioterapista, Giuliano inizia la propria gavetta in Ugl nel 2006; nel 2015 è segretario provinciale dell’Ugl sanità e tre anni dopo ne diventa segretario nazionale. Riconfermato quando nel 2021 nasce la Federazione Ugl Salute dalla fusione tra Ugl sanità e Ugl medici.

