Covid: fissata per 14 aprile prima udienza causa civile 500 familiari vittime

Milano, 19 mar. (Adnkronos) – E' fissata per il 14 di aprile la prima udienza della causa civile intentata contro Regione Lombardia, ministero della Salute e presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui hanno aderito 500 familiari delle vittime Covid. Lo fa sapere il team dei legali dell'azione civile. "Ad oggi nessuna comunicazione da parte del Tribunale civile di Roma è pervenuta al team in merito ad un possibile slittamento della stessa", spiegano.Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia hanno tempo per depositare il loro atto di costituzione fino al 25 marzo. "Dopo le commemorazioni si torni a parlare delle responsabilita", dice Consuelo Locati,

