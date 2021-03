Advertising

TV7Benevento : Covid: fissata per 14 aprile prima udienza causa civile 500 familiari vittime... - LucaCameliPhoto : 18 Marzo 2021, Giornata nazionale in memoria delle vittime da #Covid_19. La ricorrenza è stata fissata al 18 marzo,… - LucaCameliPhoto : 18 Marzo 2021 ~ Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus Covid-19. La ricorrenza è… - AntonioZanardo : @DSantanche Tu sei fissata con armi, guerra, muri, torture, nemici. Sono morti a causa del Covid, la guerra è fra i tuoi neuroni. - Igiene_SanPub : Diventa legge l'istituzione della giornata nazionale delle vittime del #Covid-19. La ricorrenza è stata fissata al… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fissata

Il Messaggero

...in cui era statail 12 marzo scorso: la decisione ancora non è presa e si dovrà attendere l'elaborazione dei dati in arrivo oggi dall'Istituto Superiore di Sanità. Nuovo decreto: zona ...In genere la scadenza del bollo auto èentro il mese successivo a quello dell'immatricolazione della vettura, ma con l'emergenza- 19 qualcosa è cambiato. Non per tutti i contribuenti, ...Milano, 19 mar. (Adnkronos) - E' fissata per il 14 di aprile la prima udienza della causa civile intentata contro Regione Lombardia, ministero della Salute e presidenza del Consiglio dei Ministri e a ...In Lombardia ripartiranno da oggi, venerdì 19 marzo, le somministrazioni del vaccino Astrazeneca dopo il via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema). A Milano dalle 15 si torna a somministrare i ...