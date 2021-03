Covid: Finlandia sospende AstraZeneca (Di venerdì 19 marzo 2021) Helsinki, 19 mar. (Adnkronos) – La Finlandia ha deciso di sospendere le somministrazioni del vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca, per indagare due possibili casi di trombosi. Lo ha annunciato l’Istituto finlandese della Sanità (Thl). L’indagine, ha riferito l’istituto, durerà almeno una settimana. Secondo il Pharmaceutical Safety and Development Center Fimea, in Finlandia sono state segnalate due trombosi venose cerebrali, che si sono verificate 4-10 giorni dopo aver ricevuto il vaccino di AstraZeneca. Il Thl nel suo comunicato, rilanciato dai media locali, afferma che entrambi gli individui affetti hanno fattori di rischio medico associati alla trombosi vascolare e gli studi sui pazienti sono ancora in corso. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 marzo 2021) Helsinki, 19 mar. (Adnkronos) – Laha deciso dire le somministrazioni del vaccino anti-19 di, per indagare due possibili casi di trombosi. Lo ha annunciato l’Istituto finlandese della Sanità (Thl). L’indagine, ha riferito l’istituto, durerà almeno una settimana. Secondo il Pharmaceutical Safety and Development Center Fimea, insono state segnalate due trombosi venose cerebrali, che si sono verificate 4-10 giorni dopo aver ricevuto il vaccino di. Il Thl nel suo comunicato, rilanciato dai media locali, afferma che entrambi gli individui affetti hanno fattori di rischio medico associati alla trombosi vascolare e gli studi sui pazienti sono ancora in corso. L'articolo CalcioWeb.

