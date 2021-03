Covid | Emiliano | “Ragioniamo su stretta misure anti-contagio in Puglia”

Leggi su dire

(Di venerdì 19 marzo 2021) BARI – “Stiamo ragionando anche sull’ipotesi di stringere ulteriormente le misure rispetto a quelle previste dal governo nella zona rossa“. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano intervenendo in videoconferenza all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar Puglia.“Ci stiamo ragionando perché quei poteri ex articolo 32 esistono ed esiste la possibilità di incrementare le attività umane a distanza“, ha continuando spiegando che “in questi giorni noi siamo in zona rossa e non stiamo utilizzando ancora e fino in fondo, per tutte le aziende e per tutte le Pubbliche amministrazioni il cosiddetto smart working e continuiamo ad avere, ieri per esempio, il massimo picco pandemico della storia pugliese: più di 2000 contagiati in un solo giorno”.