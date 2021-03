Covid | Emiliano | “In Puglia valutiamo zona rossa rafforzata | bisogna spingere le aziende a lasciare a casa il numero più alto possibile di persone”

Advertising

MediasetTgcom24 : Puglia, Emiliano: 'Valutiamo zona rossa rafforzata' #Covid - BitontoLiveIt : #Bitonto Covid, Emiliano: ''Valutiamo zona rossa rafforzata'' - infoitinterno : Bitonto: Covid, Emiliano: ''Valutiamo zona rossa rafforzata'' - Agenzia_Dire : “Stiamo ragionando sull'ipotesi di stringere ulteriormente le misure rispetto a quelle previste dal governo nella… - moraldo48 : 'Fino a luglio avevamo 2.000-2.500 contagi in tutto,oggi li abbiamo in un giorno” Caro #Emiliano: perchè la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emiliano

... nonostante l'apertura negli scorsi giorni dell' ospedalenella Fiera del Levante di Bari. Di ...ha avvisato che la Puglia si prepara a varare regole che si avvicinerebbero per certi ...TARANTO - La sensibilità del territorio non si smentisce neanche in tempi di, anzi... rappresenta un segnale di speranza per tutti gli operatori sanitari, impegnati nell'...governatore. ...Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Puglia, che si svolge online per l'emergenza sanitaria.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 386 (+1 rispetto a ieri), 3.549 quelli negli altri reparti Covid (+6) ...