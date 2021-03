Covid e cure domiciliari: da idrossiclorochina a cortisone, cosa fare (Di venerdì 19 marzo 2021) È ancora caos sulle cure domiciliari per i pazienti Covid, soprattutto per l’uso di due terapie sui cui i medici si dividono, l’idrossiclorochina e il cortisonici, “tra interventi a gamba tesa di Tar e Consiglio di Stato. Poi c’è tensione alta tra Aifa, scienziati, Regioni e medici di famiglia”. Lo sottolinea l’avvocato Stefano Putinati, professore associato di diritto penale Università di Parma, in un approfondimento sul sito di informazione e divulgazione scientifica MedicalFacts fondato dal virologo Roberto Burioni. cure domiciliari per il Covid con l’idrossiclorochina, le polemiche “In questi giorni montano le polemiche sulle cure (terapie) domiciliari per la malattia Covid-19. Il tema del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) È ancora caos sulleper i pazienti, soprattutto per l’uso di due terapie sui cui i medici si dividono, l’e il cortisonici, “tra interventi a gamba tesa di Tar e Consiglio di Stato. Poi c’è tensione alta tra Aifa, scienziati, Regioni e medici di famiglia”. Lo sottolinea l’avvocato Stefano Putinati, professore associato di diritto penale Università di Parma, in un approfondimento sul sito di informazione e divulgazione scientifica MedicalFacts fondato dal virologo Roberto Burioni.per ilcon l’, le polemiche “In questi giorni montano le polemiche sulle(terapie)per la malattia-19. Il tema del ...

