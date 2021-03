Covid, da lunedì Sardegna e Molise passano in zona arancione | Oltre un milione di morti in Europa (Di venerdì 19 marzo 2021) Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo. Per l'isola, unica Regione in zona bianca, è il segno di un netto peggioramento dei dati. Migliora invece la situazione in Molise, oggi in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021)inda22 marzo. Per l'isola, unica Regione inbianca, è il segno di un netto peggioramento dei dati. Migliora invece la situazione in, oggi in ...

Advertising

ilriformista : L’Oms forse non è la Bibbia, ma se raccomanda di continuare la somministrazione e aggiunge che “i vaccini contro il… - Corriere : ?? Da oggi alle 15 le regioni potranno riprendere a somministrare il vaccino AstraZeneca, fermato lunedì scorso in v… - SkyTG24 : Covid, Sardegna zona arancione da lunedì 22 marzo - veratto_A : RT @ivocamic: #SARDEGNA ERA LO SPECCHIETTO PER ALLODOLE Siete stati cattivi #Covid, la Sardegna da lunedì diventa arancione È IL COMPLETAM… - Silvia_2060 : RT @ivocamic: #SARDEGNA ERA LO SPECCHIETTO PER ALLODOLE Siete stati cattivi #Covid, la Sardegna da lunedì diventa arancione È IL COMPLETAM… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Covid, da lunedì Sardegna e Molise passano in zona arancione | Oltre un milione di morti in Europa Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo. Per l'isola, unica Regione in zona bianca, è il segno di un netto peggioramento dei ... i morti per Covid hanno superato il milione. Il Vecchio ...

628.979 le dosi di vaccino contro il Covid dispensate in Piemonte. 9.643 nella giornata di oggi, 19 marzo ... tra cui 7.586 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ... Il Presidente ha poi comunicato alcune importanti scadenze: per gli over80 invio entro lunedì 22 ...

Coronavirus, giornata della memoria. Draghi a Bergamo: «Lo Stato c’è e ci sarà. Sui vaccini avanti ... Il Sole 24 ORE Sardegna e Molise passano in arancione da22 marzo. Per l'isola, unica Regione in zona bianca, è il segno di un netto peggioramento dei ... i morti perhanno superato il milione. Il Vecchio ...... tra cui 7.586 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro ilcomunicate ... Il Presidente ha poi comunicato alcune importanti scadenze: per gli over80 invio entro22 ...