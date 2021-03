Covid, da lunedì Sardegna e Molise in zona arancione (Di venerdì 19 marzo 2021) La Sardegna, unica Regione in zona bianca, da lunedì 22 marzo diventerà arancione. Migliorano invece i dati in Molise che da rossa diventerà arancione. E' quanto prevede l'ordinanza del ministro della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021) La, unica Regione inbianca, da22 marzo diventerà. Migliorano invece i dati inche da rossa diventerà. E' quanto prevede l'ordinanza del ministro della ...

Advertising

ilriformista : L’Oms forse non è la Bibbia, ma se raccomanda di continuare la somministrazione e aggiunge che “i vaccini contro il… - Corriere : ?? Da oggi alle 15 le regioni potranno riprendere a somministrare il vaccino AstraZeneca, fermato lunedì scorso in v… - TgLa7 : #Covid: Speranza firma ordinanza,11 regioni in rosso da lunedi' - greenMe_it : Toscana e Molise in arancione, la Puglia verso la zona rossa rafforzata: i nuovi colori delle Regioni da lunedì… - Dome689 : RT @Open_gol: I nuovi colori da lunedì -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Covid: Sardegna e Molise in arancione, Campania resta rossa Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmera' in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedi' 22 marzo. ...

Covid, da lunedì Sardegna e Molise in zona arancione La Sardegna, unica Regione in zona bianca, da lunedì 22 marzo diventerà arancione. Migliorano invece i dati in Molise che da rossa diventerà arancione. E' quanto prevede l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati ...

Coronavirus, giornata della memoria. Draghi a Bergamo: «Lo Stato c’è e ci sarà. Sui vaccini avanti ... Il Sole 24 ORE Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmera' in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedi' 22 marzo. ...La Sardegna, unica Regione in zona bianca, da22 marzo diventerà arancione. Migliorano invece i dati in Molise che da rossa diventerà arancione. E' quanto prevede l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati ...