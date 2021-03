Covid: chiusure ristoranti, non solo da Arcs Roma ma da tutta Italia si chiede intervento Governo (2) (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) - Enzo Bandi (del ristorante ”Osteria Il Moro” di Trapani) ha affermato: "Il nostro pensiero -al nord, al centro ed al sud- è questo: i Ristori dovrebbero essere basati sui periodi di inattività che sono stati imposti. Un'attività come la nostra, stando chiusa per 5 o 6 mesi, ha perso l'80% del fatturato ed anche il 90% se parliamo degli stagionali. Con questo tira e molla delle chiusure non riusciamo a fare alcuna programmazione. Con questo virus dobbiamo continuare a convivere per chissà quanto tempo. Noi siamo stati chiusi tanti mesi e rischiamo che possa saltare il PIL dell'economia Italiana che si poggia sul nostro settore e sul nostro indotto. Rispettiamo i protocolli e vogliamo rispetto come lavoratori di una delle eccellenze del nostro Paese". Diego Sommovigo (dei ristoranti “Il Gambero” di Porto Venere e “Osteria ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) - Enzo Bandi (del ristorante ”Osteria Il Moro” di Trapani) ha affermato: "Il nostro pensiero -al nord, al centro ed al sud- è questo: i Ristori dovrebbero essere basati sui periodi di inattività che sono stati imposti. Un'attività come la nostra, stando chiusa per 5 o 6 mesi, ha perso l'80% del fatturato ed anche il 90% se parliamo degli stagionali. Con questo tira e molla dellenon riusciamo a fare alcuna programmazione. Con questo virus dobbiamo continuare a convivere per chissà quanto tempo. Noi siamo stati chiusi tanti mesi e rischiamo che possa saltare il PIL dell'economiana che si poggia sul nostro settore e sul nostro indotto. Rispettiamo i protocolli e vogliamo rispetto come lavoratori di una delle eccellenze del nostro Paese". Diego Sommovigo (dei“Il Gambero” di Porto Venere e “Osteria ...

