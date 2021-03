Covid, Carofiglio a La7: “Farò il volontario per il test del vaccino italiano ReiThera. C’è un filo di inquietudine ma ho fiducia nella scienza” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Vaccini? Si parla in modo un po’ sgangherato dei loro rischi, ma salire su un’automobile in città implica un rischio enormemente maggiore. Tutto il mio terribile fastidio e il bisogno di cercare di collaborare mi hanno permesso, per una circostanza casuale, di incrociare la sperimentazione del vaccino italiano ReiThera. E mi sono offerto volontario”. Lo annuncia a “Otto e mezzo” (La7) Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato, che spiega la sua partecipazione al test del vaccino anti-Covid “made in Italy” ReiThera-Spallanzani, che proprio ieri è entrato nella fase avanzata di sperimentazione clinica. L’ex senatore del Pd aggiunge che, se fosse stato possibile, si sarebbe sottoposto al vaccino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Vaccini? Si parla in modo un po’ sgangherato dei loro rischi, ma salire su un’automobile in città implica un rischio enormemente maggiore. Tutto il mio terribile fastidio e il bisogno di cercare di collaborare mi hanno permesso, per una circostanza casuale, di incrociare la sperimentazione del. E mi sono offerto”. Lo annuncia a “Otto e mezzo” (La7) Gianrico, scrittore ed ex magistrato, che spiega la sua partecipazione aldelanti-“made in Italy”-Spallanzani, che proprio ieri è entratofase avanzata di sperimentazione clinica. L’ex senatore del Pd aggiunge che, se fosse stato possibile, si sarebbe sottoposto al...

