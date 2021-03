Covid | Biden vuole riaprire confini anche per viaggiatori

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 marzo 2021) L’amministrazionevaluta dicon il Messico e il Canada e aiprovenienti da Europa, Regno Unito e Brasile dopo metà maggio. Lo rivela la Nbc News citando due fonti informate delle discussioni in corso all’interno dell’amministrazione, che sottolineano comunque che ancora non vi è una decisione né una data formale. Al centro delle discussioni rimane infatti ancora la preoccupazione di limitare la diffusione delle varianti del, e sia il presidenteche la sua task force per la lotta al virus intendono aspettare peraiprovenienti dall’estero. “Ci sarà un enorme cambiamento a metà maggio quando i vaccini saranno più disponibili a tutti”, ha detto all’emittente ...