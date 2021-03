Covid Basilicata, oggi 121 nuovi contagi e 5 morti: bollettino (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 121 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 19 marzo. Registrati inoltre altri 5 morti. Dei nuovi casi positivi al Covid, 116 sono riguardanti residenti lucani e altri cinque della Puglia e della Campania. 1.362 il totale dei tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore . Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I cinque nuovi decessi riguardano cittadini di Anzi, Filiano, Lagonegro, Pietragalla e Potenza. In tre giorni i decessi sono stati 15. I lucani guariti o negativizzati sono 87, di cui 13 a Matera e 10 a Potenza. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 121 ida coronavirus insecondo ildi, 19 marzo. Registrati inoltre altri 5. Deicasi positivi al, 116 sono riguardanti residenti lucani e altri cinque della Puglia e della Campania. 1.362 il totale dei tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore . Lo rende noto la task force regionale con il consueto. I cinquedecessi riguardano cittadini di Anzi, Filiano, Lagonegro, Pietragalla e Potenza. In tre giorni i decessi sono stati 15. I lucani guariti o negativizzati sono 87, di cui 13 a Matera e 10 a Potenza. Neldii Comuni con più casi di...

