Covid | ancora in salita i nuovi contagi | sono 25 735 Tasso positività 7%

ROMA – Continuano a crescere i contagi da Coronavirus in Italia: oggi sono 25.735, su 364.822 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano 24.935. In leggero calo, ma sempre alto, il numero delle vittime: 386, contro 423 di ieri. Stabile il tasso di positività al 7,05%. Le persone ricoverate in terapia intensiva crescono di 31 unità nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari di 164.

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Ristori. Il Consiglio dei ministri inizia in ritardo, partiti divisi sulle cartelle "Il decreto Sostegni è ancora fragile: anche se ristora, perch il fatturato è cumulativo del 2019 e ... anche dopo il covid, senza aver ricevuto nessuna misura di ristoro o sostegno efficace e coerente ...

Gibello (Deloitte): 'Non dimentichiamo i ragazzi, con formazione in gioco futuro Paese' ... non si è ancora in grado di offrire a tutti i giovani le stesse opportunità per un'educazione ...del virus che tuttavia non deve farci abbassare la guardia sul rischio di gap educativo che il Covid - ...

Covid: ancora in discesa i casi in Israele - Ultima Ora Agenzia ANSA AstraZeneca: riprese le vaccinazioni anche a Pistoia, oltre 100 persone in coda Del resto, come ha sottolineato il presidente della Regione, Eugenio Giani “non c’è tempo da perdere, dobbiamo vaccinare, vaccinare e ancora vaccinare ... perché adesso siamo fermi a causa del covid e ...

