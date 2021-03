Covid, altri 386 morti: la riapertura delle scuole dopo Pasqua è sempre più a rischio (Di venerdì 19 marzo 2021) Aumentano i contagi, che arrivano a 25.735 a fronte dei 24.935, ma diminuiscono un po’ i morti, che nelle ultime 24 ore sono stati 386, mentre ieri erano stato 423. Sono i dati odierni del ministero della Salute sull’andamento della pandemia da Covid nel nostro Paese. Intanto, si accende il dibattito su come affrontare la riapertura, a partire da quelle delle scuole, per le quali è anche circolata l’ipotesi di tamponi obbligatori. E sembra sempre più lontana la riapertura subito dopo Pasqua. La pressione su terapie intensive e reparti Oggi il tasso di positività è al 7,1% su 364.822 tamponi processati, lo 0,1% in più rispetto a ieri, quando i tamponi erano stati 343.737. Sale il numero dei ricoverati in terapia intensiva che sono 31 in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Aumentano i contagi, che arrivano a 25.735 a fronte dei 24.935, ma diminuiscono un po’ i, che nelle ultime 24 ore sono stati 386, mentre ieri erano stato 423. Sono i dati odierni del ministero della Salute sull’andamento della pandemia danel nostro Paese. Intanto, si accende il dibattito su come affrontare la, a partire da quelle, per le quali è anche circolata l’ipotesi di tamponi obbligatori. E sembrapiù lontana lasubito. La pressione su terapie intensive e reparti Oggi il tasso di positività è al 7,1% su 364.822 tamponi processati, lo 0,1% in più rispetto a ieri, quando i tamponi erano stati 343.737. Sale il numero dei ricoverati in terapia intensiva che sono 31 in ...

