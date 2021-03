Covid | Altems lancia l’allarme | “La terza ondata si è abbattuta sul nostro Paese”

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro Nunziati “È chiaro ormai che questasi èsul, e anche la gestione della pandemia sembra essere consolidata. Nell’ultima settimana ci sono stati 80,70 isolati in più a domicilio ogni 100 mila abitanti, 4,94 ricoveri ordinari in più ogni 100 mila abitanti e quasi un ricovero in terapia intensiva in più ogni 100 mila abitanti”, ha dichiarato Americo Cicchetti, direttore di. “La soglia di allerta deve rimanere alta perché il valore medio settimanale dei nuovi ingressi in terapia intensiva registra da settimane un trend in aumento, è pari a 2,98 su 100 mila abitanti, e 9 regioni hanno superato le soglie del 30% e del 40%, oltre le quali vi è un sovraccarico rispettivamente per la terapia intensiva e per l’area non critica”, ha ...