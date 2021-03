Covid – 19, quando finirà la terza ondata in Italia? (Di venerdì 19 marzo 2021) Il nostro paese è di nuovo alle prese con una fase preoccupante del Virus Da ormai un anno lottiamo con un virus chiamato Covid – 19 che non ci sta dando tregua. Da un anno mascherine e distanziamento sociale sono all’ordine del giorno, eppure non basta. Proprio in settimana è stato registrato il record di nuovi ingressi in terapia intensiva e al momento l’Italia (a eccezione della Sardegna) è serrata, con il rosso e l’arancione che sono ormai i colori prevalenti e lo saranno almeno fino a Pasqua. “Open” ha parlato proprio di questo con Carlo La Vecchia epidemiologo e docente di Statistica medica all’Università statale di Milano sulla possibilità che alcune regioni possano cambiare colore prima di Pasqua. “Pasqua è vicina ma non vicinissima – dice – mancano due weekend e per quanto riguarda il passaggio da rosso ad arancione è impossibile fare ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Il nostro paese è di nuovo alle prese con una fase preoccupante del Virus Da ormai un anno lottiamo con un virus chiamato– 19 che non ci sta dando tregua. Da un anno mascherine e distanziamento sociale sono all’ordine del giorno, eppure non basta. Proprio in settimana è stato registrato il record di nuovi ingressi in terapia intensiva e al momento l’(a eccezione della Sardegna) è serrata, con il rosso e l’arancione che sono ormai i colori prevalenti e lo saranno almeno fino a Pasqua. “Open” ha parlato proprio di questo con Carlo La Vecchia epidemiologo e docente di Statistica medica all’Università statale di Milano sulla possibilità che alcune regioni possano cambiare colore prima di Pasqua. “Pasqua è vicina ma non vicinissima – dice – mancano due weekend e per quanto riguarda il passaggio da rosso ad arancione è impossibile fare ...

