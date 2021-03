Covid-19 | il bollettino del 19 marzo | oggi più di 25mila contagi

(Di venerdì 19 marzo 2021) La protezione Civile ha divulgato ilgiornaliero contenente i dati dell’ultimo monitoraggio, nuovo boom di positivi al-19 Pubblicato ilgiornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al-19 sono stati 25.735, su un totale di 364.822 tamponi effettuati. Aumentano rispetto ai giorni scorsi gli ingressi nelle terapie intensive dove i ricoveri in un giorno sono stati circa 31 i ricoveri ordinari nelle scorse 24 ore invece sono stati 164. Ildiriporta 386 vittime del virus. I guariti nelle scorse 24 ore invece sono stati 16.292. Procedono intanto le vaccinazioni contro il-19,il totale delle somministrazioni ha toccato ...

Le cose da sapere sul ...È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 19 marzo ( ... Vittime, tamponi e guariti approfondimento- 19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI In ...19 MAR - Sono 25.735 (rispetto ai 24.935 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio de ...ITALIA – Il Ministero della Salute ha pubblicato sul portale ufficiale il bollettino Covid del 19 marzo 2021 con gli aggiornamenti sull’andamento dell’emergenza sanitaria in Italia. Sono 25.735 i ...