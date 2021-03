Covid-19, annuncio importante di Diletta Leotta – FOTO (Di venerdì 19 marzo 2021) Covid-19, arriva un importante annuncio di Diletta Leotta. Messaggio di stima e di appoggio da parte dei suoi fan. Diletta Leotta ci mette la faccia e prende posizione. In un periodo estremamente delicato sul fronte vaccini tra paura e disinformazione, la giornalista di DAZN ha lanciato un messaggio importantissimo attraverso il proprio canale Instagram. “Io L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 marzo 2021)-19, arriva undi. Messaggio di stima e di appoggio da parte dei suoi fan.ci mette la faccia e prende posizione. In un periodo estremamente delicato sul fronte vaccini tra paura e disinformazione, la giornalista di DAZN ha lanciato un messaggio importantissimo attraverso il proprio canale Instagram. “Io L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

salernotoday : Emergenza Covid, apre il polo vaccinale a Giffoni Valle Piana: l'annuncio del sindaco - qn_lanazione : Regole #covid, #Pontedera va in arancione rafforzato. L'annuncio di Giani - giornalemolise : Molise in #Arancione, c'è l'annuncio ufficiale del ministro Speranza - - infoitcultura : L'annuncio di Alessandro Borghese: 'Ho il Covid. Niente febbre ma ossa a pezzi' - Italia_Notizie : Parigi, dopo l’annuncio del nuovo lockdown presi d’assalto i treni per lasciare la capitale -