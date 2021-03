Covid-19, aggiornato il Piano vaccinale: stop per giornalisti, avvocati e magistrati (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regione Campania, riunitasi per un’analisi complessiva della situazione pandemica e per l’aggiornamento del Piano Vaccini, ha informato che “il Vice Capo di Gabinetto della Regione Campania ha aggiornato il “Piano Regionale Campagna di vaccinazioni antisars-cov2/Covid19” dando attuazione al nuovo Piano nazionale.Per effetto di tale aggiornamento e della individuazione di nuovi criteri nazionali per l’accesso alla campagna vaccinale, è stata comunicata la sospensione dell’attività organizzativa oggetto delle precedenti interlocuzioni. Pertanto, non si procederà alla programmata vaccinazione dedicata agli operatori del comparto Giustizia ( magistrati, avvocati, Amministrativi ) e dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regione Campania, riunitasi per un’analisi complessiva della situazione pandemica e per l’aggiornamento delVaccini, ha informato che “il Vice Capo di Gabinetto della Regione Campania hail “Regionale Campagna di vaccinazioni antisars-cov2/19” dando attuazione al nuovonazionale.Per effetto di tale aggiornamento e della individuazione di nuovi criteri nazionali per l’accesso alla campagna, è stata comunicata la sospensione dell’attività organizzativa oggetto delle precedenti interlocuzioni. Pertanto, non si procederà alla programmata vaccinazione dedicata agli operatori del comparto Giustizia (, Amministrativi ) e dei ...

