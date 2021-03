Cos’è cambiato dopo il giuramento del nuovo governo Draghi (Di venerdì 19 marzo 2021) È passato solo un mese dal giuramento del governo Draghi e sembra cambiato un intero mondo. Mentre le vedove inconsolabili di Giuseppe Conte e Rocco Casalino continuano sempre con minor forza e interesse a recitare il rosario, il governo dell’Italia ha dato una ritrovata tranquillità e normalità nella gestione della cosa pubblica. Nonostante il Covid non molli ancora la presa, Mario Draghi, senza alcuna diretta social e senza grandi annunci, ha messo a posto e riparato l’intera macchina organizzativa. In meno di un mese ha cambiato tutto. E cambiando tutto è evidente che le cose non andassero affatto bene. Il tutto sostenuto e approvato anche dagli stessi partiti, Partito Democratico e grillini, che prima difendevano l’ormai dimenticato Conte. Domenico Arcuri non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) È passato solo un mese daldele sembraun intero mondo. Mentre le vedove inconsolabili di Giuseppe Conte e Rocco Casalino continuano sempre con minor forza e interesse a recitare il rosario, ildell’Italia ha dato una ritrovata tranquillità e normalità nella gestione della cosa pubblica. Nonostante il Covid non molli ancora la presa, Mario, senza alcuna diretta social e senza grandi annunci, ha messo a posto e riparato l’intera macchina organizzativa. In meno di un mese hatutto. E cambiando tutto è evidente che le cose non andassero affatto bene. Il tutto sostenuto e approvato anche dagli stessi partiti, Partito Democratico e grillini, che prima difendevano l’ormai dimenticato Conte. Domenico Arcuri non ...

