“Cosa succede a chi rifiuta AstraZeneca”. Vaccini anti Covid, l’annuncio di Franco Locatelli (Di venerdì 19 marzo 2021) Venticinque casi trombotici su 20 milioni di Vaccini. Sono questi i numeri registrati in seguito alla vaccinazione annunciati dal presidente del Css Franco Locatelli nella conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute in seguito al pronunciamento dell’Ema sul vaccino AstraZeneca. Il vaccino Covid AstraZeneca “è sicuro ed efficace”. In Italia, dopo le news relative al via libera dell’Ema, ricomincia a somministrare le dosi del farmaco prodotto dalla multinazionale anglosvedese. L’ok è arrivato nel pomeriggio di ieri, con la conferenza degli esperti dell’agenzia europea del farmaco. Dopo lo stop, legato alle segnalazione di eventi trombotici, si riparte. Il vaccino AstraZeneca, dice l’Ema, “non è associato all’aumento del rischio complessivo di eventi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Venticinque casi trombotici su 20 milioni di. Sono questi i numeri registrati in seguito alla vaccinazione annunciati dal presidente del Cssnella conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute in seguito al pronunciamento dell’Ema sul vaccino. Il vaccino“è sicuro ed efficace”. In Italia, dopo le news relative al via libera dell’Ema, ricomincia a somministrare le dosi del farmaco prodotto dalla multinazionale anglosvedese. L’ok è arrivato nel pomeriggio di ieri, con la conferenza degli esperti dell’agenzia europea del farmaco. Dopo lo stop, legato alle segnalazione di eventi trombotici, si riparte. Il vaccino, dice l’Ema, “non è associato all’aumento del rischio complessivo di eventi ...

Advertising

redazioneiene : Confessate: siete team Aladild o #laspadanelladoccia? Ecco che cosa succede quando ti sale il Giorgio Mastrota dei… - greenMe_it : Cosa succede al tuo cervello quando non cammini abbastanza - NicolaPorro : Mentre l’#Italia è nella morsa delle chiusure e del caos sui #vaccini, ecco cosa succede nel chiuso delle stanze de… - Micio_Theo : RT @Il_Pumambolo: Finisco una discussione bella accesa con il capo in call. Mio padre percepisce il nervosismo e mi chiede cosa succede. G… - Chini_Francesco : RT @gzibordi: oggi editoriale del governatore della FED Powell sul Wall Street Journal, cosa che non succede mai -