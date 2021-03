Cosa nasconde Akash Kumar? La questione del nome falso lo innervosisce: minaccia di abbandono all’isola (Di venerdì 19 marzo 2021) Incuriositi come tutti dall’identità di Akash Kumar, Tommaso Zorzi e Ilary Blasi cercano di indagare sul vero nome del modello 29enne concorrente a L’isola dei Famosi 2021. Le domande, rivolte apertamente al diretto interessato, suscitano però una reazione spropositata. Il modello dagli occhi di ghiaccio mostra infatti una palese irritazione minacciando poco dopo di abbandonare il programma. La tensione si innesca in diretta, dopo il tentativo di chiarimento di Tommaso Zorzi. È il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip a prendere la parola, sostenuto dalla conduttrice. Akash Kumar, qual è il nome vero? La domanda all’isola lo innervosisce: è scontro con Zorzi Approfittando del momento delle nomination, Ilary Blasi cede la parola a ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Incuriositi come tutti dall’identità di, Tommaso Zorzi e Ilary Blasi cercano di indagare sul verodel modello 29enne concorrente a L’isola dei Famosi 2021. Le domande, rivolte apertamente al diretto interessato, suscitano però una reazione spropositata. Il modello dagli occhi di ghiaccio mostra infatti una palese irritazionendo poco dopo di abbandonare il programma. La tensione si innesca in diretta, dopo il tentativo di chiarimento di Tommaso Zorzi. È il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip a prendere la parola, sostenuto dalla conduttrice., qual è ilvero? La domandalo: è scontro con Zorzi Approfittando del momento delle nomination, Ilary Blasi cede la parola a ...

