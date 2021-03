“Cosa ha detto?”. Isola dei famosi 2021, seconda puntata e seconda gaffe epica di Ilary Blasi (Di venerdì 19 marzo 2021) Si è aperta la seconda puntata de L’Isola dei famosi 2021 con una gaffe squisita da parte della bellissima Ilary Blasi (fasciata in uno splendido vestito rosso) che mentre spiegava Cosa sarebbe successo le è sfuggito un “Vedremo quando dovranno lasciare la casa”. Intendeva ovviamente la casa del GF Vip (che lei ha condotto per ben tre edizioni): “Ecco, ho fatto una gaffe. Non è che Staffelli mi porta un altro tapiro d’oro”. Ilary ha confuso reality, e con una risata ha detto: “No, la casa la mettiamo da un’altra parte”. Inizio di puntata diverso da solito. Ilary Blasi, sguardo in camera, ha voluto fare un minuto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Si è aperta lade L’deicon unasquisita da parte della bellissima(fasciata in uno splendido vestito rosso) che mentre spiegavasarebbe successo le è sfuggito un “Vedremo quando dovranno lasciare la casa”. Intendeva ovviamente la casa del GF Vip (che lei ha condotto per ben tre edizioni): “Ecco, ho fatto una. Non è che Staffelli mi porta un altro tapiro d’oro”.ha confuso reality, e con una risata ha: “No, la casa la mettiamo da un’altra parte”. Inizio didiverso da solito., sguardo in camera, ha voluto fare un minuto di ...

Advertising

borghi_claudio : @emifittipaldi Boh, quindi uno (non si sa chi) tira fuori una balla e gli altri la ripetono. Bene così. Detto ciò,… - Ettore_Rosato : Detto, fatto. Una cosa di buon senso... e il buon senso è un’arma potente, anche contro il virus ????… - fattoquotidiano : #Biden: ma cosa ha detto di preciso il presidente Usa su Putin? L'analisi punto per punto dell'intervista all'Abc… - carolinabruni8 : @gilda87815304 @trashbiccis ma che programma guardi scusa? “insulta in modo subdolo la mamma” ma se le ha fatto dei… - acquadigian : @SindroCass Cosa vuoi dimostrare sentiamo? ho fatto una domanda, mi hai risposto, ho detto “ok” (nel senso ok, scus… -