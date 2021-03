Corruzione, chiesto un nuovo processo per Montante e altri 12. C’è anche l’ex governatore Crocetta: “Era asservito all’imprenditore” (Di venerdì 19 marzo 2021) Un nuovo processo per l’ex paladino dell’antimafia. È quello che ha chiesto la procura di Caltanissetta per l’ex Presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, accusato di Corruzione, truffa e traffico di influenze illecite. La richiesta arriva alla fine della seconda tranche dell’inchiesta terminata con la condanna a 14 anni per l’imprenditore. Sono tredici le persone per le quali il procuratore aggiunto Gabriele Paci e i sostituti Davide Spina e Claudia Pasciuti chiedono il rinvio a giudizio. Oltre a Montante spiccano i nomi dell’ex direttore della Direzione investigativa antimafia, Arturo De Felice, dell’ex Presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, delle ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Unperpaladino dell’antimafia. È quello che hala procura di Caltanissetta perPresidente di Confindustria Sicilia Antonello, accusato di, truffa e traffico di influenze illecite. La richiesta arriva alla fine della seconda trdell’inchiesta terminata con la condanna a 14 anni per l’imprenditore. Sono tredici le persone per le quali il procuratore aggiunto Gabriele Paci e i sostituti Davide Spina e Claudia Pasciuti chiedono il rinvio a giudizio. Oltre aspiccano i nomi deldirettore della Direzione investigativa antimafia, Arturo De Felice, delPresidente della Regione siciliana Rosario, delle ex ...

