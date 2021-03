Corri | Candido disperato | corri

(Di venerdì 19 marzo 2021) Nel castello del barone di Thunder-ten-tronckh, in Vestfalia, nasceva, un giovane mansueto educato dal filosofo ottimista Pangloss, convinto assertore che al mondo “tutto va nel migliore dei modi possibili”. Innamorato di Cunegonda e dopo esser cacciato dal castello, iniziava ad accumulare esperienze e a subire moltissime traversie che non sembravano affatto confermare l’ottimismo del suo insegnante. Dal 1759, Guido Maria Brera - capo degli investimenti del Gruppo Kairos Julius Baer e scrittore (“I Diavoli”, uscito nel 2014 per Rizzoli, è un bestseller divenuto anche una serie tv Sky a cui sono seguiti “Tutto è in frantumi” e “La fine del tempo”) – riprende il racconto di Voltaire ambientandolo in un futuro lontano in cui quel giovane è un rider che, per guadagnarsi da vivere, pedala senza sosta su e giù per la città sfruttato dai colossi del delivery. Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Corri Candido

Yahoo Finanza

Nel mondo di, c'è un misterioso algoritmo che tutto sorveglia e tutto stabilisce. È una sorta di sovrano indiscusso sostenuto da un Pangloss che appare come un ologramma sulle facciate dei ......Forrest - Trailer per il 25° anniversario Dal romanzo semi-sconosciuto di Winston Groom lo ... quella di un "" che attraversa la storia complessa e sanguinosa degli Stati Uniti con l'...L’ex enfant prodige dell’alta finanza e scrittore di bestseller torna in libreria con un romanzo distopico che porta in un futuro non troppo lontano l’eroe di Voltaire. Lo ambienta in una Milano che n ...Per Fratelli d'Italia ''basta mezz'ora'' per chiudere sulle candidature del centrodestra per la prossima tornata elettorale, che comprende le città ma anche la regione Calabria che tornerà alle urne d ...