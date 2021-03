Coronavirus, venerdì 19 marzo: sono 2.188 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+300) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 2.188 casi positivi (+225), 38 i decessi (+15) e +1.074 i guariti. Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 13%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 900”, queste le parole dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1 sono 381 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. sono sette i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 434 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “Oggi su quasi 16 mila tamponi nel(+300) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 2.188 casi positivi (+225), 38 i decessi (+15) e +1.074 i guariti. Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 13%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma cittàa quota 900”, queste le parole dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1381 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.sette i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2434 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso ...

Sono 25.735 i nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 3.332.418 il numero di persone che hanno contratto il ... toccando il punto massimo della settimana - succede ogni venerdì, da ...

