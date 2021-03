Coronavirus, oggi 15 nuovi casi in Valle del Serchio (Di venerdì 19 marzo 2021) ... avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it , on line dallo scorso 7 gennaio 2021. Leggi su lagazzettadelserchio (Di venerdì 19 marzo 2021) ... avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it , on line dallo scorso 7 gennaio 2021.

Advertising

virginiaraggi : Oggi #18marzo è la prima #GiornataNazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. In piazza del Ca… - DPCgov : #18marzo Oggi è la #GiornataNazionale dedicata alle vittime del #Coronavirus. Una giornata di ricordo e di cordogli… - RegLombardia : #LNews Sta circolando in rete questa comunicazione ingannevole e falsa. Appena sarà possibile prenotare i #vaccini… - Marilenapas : RT @eziomauro: Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 19 marzo: 25.735 nuovi casi e 386 morti - Antonio80155302 : RT @SkyTG24: #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi -