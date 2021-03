Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 19 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo i 24.935 nuovi casi e 423 decessi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 19 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La ripartizione dei nuovi positivi di oggi 19 marzo regione per regione: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.365 su 23.465 test di cui 14.887 tamponi molecolari e 8.578 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,82% (12,3% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 822 (153 in provincia di Macerata, 279 in provincia di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo i 24.935 nuovi casi e 423 decessi di ieri l’andamento dei contagi diin19con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La ripartizione dei nuovi positivi di19regione per regione: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.365 su 23.465 test di cui 14.887 tamponi molecolari e 8.578 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,82% (12,3% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato delregionale sull’andamento dell’epidemia di. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 822 (153 in provincia di Macerata, 279 in provincia di ...

Advertising

SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - Corriere : Palù: «Il virus va trattato prima, possibilmente a casa e con i farmaci di cui disponiamo» - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 24.935 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute - fisco24_info : Covid Italia, report Iss: 'Dieci regioni a rischio alto': La bozza del monitoraggio sull'emergenza Coronavirus dell… - yyz_perez : RT @Corriere: La, mappa europea del contagio: in Italia 6 regioni sono in rosso scuro -