Coronavirus Italia, il bollettino del 19 marzo 2021: 25.735 nuovi casi e 386 decessi. La situazione nazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 25.735 nuovi casi di Coronavirus in Italia e 386 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 19 marzo 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 25.735 (ieri 24.935) casi testati: 117301 (120510) Tamponi (diagnostici e di controllo): 364.822 (ieri 353.737) molecolari: 205552 di cui 24669 positivi pari al 12% (ieri 10.93%) rapidi: 159270 di cui 1038 positivi pari al 0.65% (ieri 0.15%) Attualmente positivi: 556.539 +9029 (ieri 547.510, +8502) Ricoverati: 26.858, +164 (ieri 26.694, ...

