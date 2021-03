Coronavirus Italia: 386 morti in 24 ore. E 25.735 nuovi positivi (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 25.735 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.935. Sono invece 386 le vittime in un giorno (ieri erano state 423). I casi totali da inizio epidemia sono 3.332.418, i morti salgono invece a 104.241. Ci sono in Italia 556.539 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 9.029 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 25.735 ial test delinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.935. Sono invece 386 le vittime in un giorno (ieri erano state 423). I casi totali da inizio epidemia sono 3.332.418, isalgono invece a 104.241. Ci sono in556.539 attualmente, con un aumento rispetto a ieri di 9.029 L'articolo proviene da Firenze Post.

