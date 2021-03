Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 19 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 marzo Sono 25.735 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su oltre 364mila tamponi. Tasso di positività che resta intorno al 7%. Se si considerano solo i molecolari è del 12,5%. Restano stabili gli ingressi in terapia intensiva (244), mentre continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. Diminuiscono, invece, i decessi (386). ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 19 marzo Sono 25.735 i nuovi casi diinnelle24 ore su oltre 364mila tamponi. Tasso di positività che resta intorno al 7%. Se si considerano solo i molecolari è del 12,5%. Restano stabili gli ingressi in terapia intensiva (244), mentre continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. Diminuiscono, invece, i decessi (386). ...

