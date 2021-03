Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 marzo: 25.735 nuovi casi (Di venerdì 19 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 19 marzo 2021, registrano 25.735 casi e 386 vittime. In crescita di nuovo il numero dei nuovi positivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività ancora al 7%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 556.539 con un incremento di 9.029 casi. 244 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 16.292 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 26mila il totale dei ricoverati, oggi è di 26.858 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì 192021, registrano 25.735e 386 vittime. In crescita di nuovo il numero deipositivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività ancora al 7%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 556.539 con un incremento di 9.029. 244 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 16.292 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 26mila il totale dei ricoverati, oggi è di 26.858 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ...

