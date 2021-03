Coronavirus, in Italia 25.735 nuovi casi su 364.822 tamponi e altri 386 morti (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 25.735 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia a fronte di 364.822 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 7%, dato stabile rispetto a giovedì. Nelle ultime 24 ore i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 25.735 idiregistrati ina fronte di 364.822eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 7%, dato stabile rispetto a giovedì. Nelle ultime 24 ore i ...

Advertising

SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - Corriere : Palù: «Il virus va trattato prima, possibilmente a casa e con i farmaci di cui disponiamo» - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 24.935 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 19 marzo: 25.735 nuovi casi e 386 morti - ptvonline2001 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: sono 25.735 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Tasso di positività stabile al 7% #… -