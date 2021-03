Coronavirus in Campania | i dati del 18 marzo | 1 997 nuovi positivi e 1 205 guariti

Advertising

fanpage : Aveva appena 38 anni. Un'altra giovane vita stroncata dal Coronavirus - repubblica : ?? Coronavirus: da lunedi' zone rosse Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Mar… - 100x100Napoli : Il bollettino relativo alla #Campania. - radioalfa : Coronavirus in Campania, 1.997 nuovi positivi - InfoCilentoWeb : Covid: 1997 i nuovi contagi in #Campania #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

... "da scenario 4" AUGURI FESTA DEL PAPÀ 2021, FRASI SPECIALI: "UN PADRE TI PRENDE IN ... nonostante la pandemia di, sono molti i figli che rivolgeranno una dedica o un pensiero al ...Si registrano 13 decessi e 1.205 guariti L'Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per. Positivi del giorno: 1.997 (*...È stato reso noto il nuovo bollettino relativo al coronavirus in Italia. Sono 25.735 i nuovi casi e 386 morti. IL BOLLETTINO DI OGGI ...È stato reso noto il nuovo bollettino relativo al coronavirus in Italia. ono 25.735 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...