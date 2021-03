Coronavirus, il vaccino Johnson & Johnson anche in farmacia nel Lazio: la svolta (Di venerdì 19 marzo 2021) Il vaccino anti - Covid di Johnson & Johnson nel Lazio si farà anche in farmacia . 'Appena arriverà il vaccino monodose J&J, questo sarà fornito alle farmacie dove sarà anche somministrato', ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilanti - Covid dinelsi faràin. 'Appena arriverà ilmonodose J;J, questo sarà fornito alle farmacie dove saràsomministrato', ha ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, via libera dell'Ema al vaccino Astrazeneca: e' sicuro ed efficace - RaiNews : #AstraZeneca , il verdetto dell'Ema: 'Vaccino efficace, benefici superiori a rischi' -> - fanpage : Medici, infermieri e operatori che hanno rifiutato il vaccino saranno allontanati - margaridagorjao : Ci risiamo... rallentando le vaccinazioni, mi si rallenta anche il 5G... E mi vanno in down whatsapp, Facebook ed I… - Fred19259681161 : RT @Marco_dreams: L'India segnala 39.726 nuovi casi nella giornata di ieri di coronavirus. È il dato più alto mai registrato dallo scorso… -