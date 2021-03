Coronavirus, il Ministro Giovannini: «Il vaccino non evita il contagio, non si risolve vaccinando tutti» (Di venerdì 19 marzo 2021) La scorsa notte, su Rai 1, durante la trasmissione Porta a Porta, il Ministro delle Infrastrutture del governo Draghi ha pensato bene di dichiarare, in parole molto semplici, che il vaccino non ci salverà dal Coronavirus. Il Ministro Enrico Giovannini ha infatti dichiarato che: «Non è che chi ha avuto il vaccino non possa trasmettere il virus, questo ci dicono gli studi. Quindi non possiamo semplicemente dire una volta tutti vaccinati il problema è risolto». Letteralmente basito Bruno Vespa ha dunque risposto: «No, questa scusi è una novità: uno vaccinato può contagiare delle persone?». Il Ministro risponde «Sì» e Vespa a tono: «Allora stiamo scherzando?» «No non stiamo scherzando, stiamo facendo la cosa che dobbiamo fare. Ma sappiamo che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) La scorsa notte, su Rai 1, durante la trasmissione Porta a Porta, ildelle Infrastrutture del governo Draghi ha pensato bene di dichiarare, in parole molto semplici, che ilnon ci salverà dal. IlEnricoha infatti dichiarato che: «Non è che chi ha avuto ilnon possa trasmettere il virus, questo ci dicono gli studi. Quindi non possiamo semplicemente dire una voltavaccinati il problema è risolto». Letteralmente basito Bruno Vespa ha dunque risposto: «No, questa scusi è una novità: uno vaccinato può contagiare delle persone?». Ilrisponde «Sì» e Vespa a tono: «Allora stiamo scherzando?» «No non stiamo scherzando, stiamo facendo la cosa che dobbiamo fare. Ma sappiamo che il ...

