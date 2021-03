Coronavirus, il freno ai consumi ha aperto a nuove forme di vita sociale (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua da qui Sfogliavo nella solitudine dell’ospedale (sto uscendo, grazie a Dio, dal Covid-19) una pubblicazione del 2005 riguardante una panoramica sui consumi italiani dopo la fine della guerra edita dal giornale l’Unità. Questa pubblicazione uscì 60 anni dopo la fine della guerra. Penso che se, alla fine della guerra, avessimo chiesto agli italiani come vedevano il futuro dell’Italia tutto avremmo sentito tranne l’espressione di un quadro come poi nel ventennio successivo il mondo intero e non solo gli italiani abbiamo tutti potuto vedere. La vera grande novità per quanto riguardava sia l’economia che il modo di vivere si chiamava, allora, ‘consumo’: con tutti gli stili di vita che ne conseguivano e con tutto il sistema di valori nuovo che irrompeva senza freni sulla scena. Mi riferisco a questo ricordo per richiamare l’attenzione su ciò che sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua da qui Sfogliavo nella solitudine dell’ospedale (sto uscendo, grazie a Dio, dal Covid-19) una pubblicazione del 2005 riguardante una panoramica suiitaliani dopo la fine della guerra edita dal giornale l’Unità. Questa pubblicazione uscì 60 anni dopo la fine della guerra. Penso che se, alla fine della guerra, avessimo chiesto agli italiani come vedevano il futuro dell’Italia tutto avremmo sentito tranne l’espressione di un quadro come poi nel ventennio successivo il mondo intero e non solo gli italiani abbiamo tutti potuto vedere. La vera grande novità per quanto riguardava sia l’economia che il modo di vivere si chiamava, allora, ‘consumo’: con tutti gli stili diche ne conseguivano e con tutto il sistema di valori nuovo che irrompeva senza freni sulla scena. Mi riferisco a questo ricordo per richiamare l’attenzione su ciò che sta ...

