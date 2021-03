Coronavirus, i dati – Oltre 25mila contagi con 365mila tamponi: tasso di positività stabile al 7%. Altri 386 morti (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua a crescere, anche se in maniera leggera, il numero di nuovi contagi giornalieri in Italia. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 25.735 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le 24.935 di ieri e comunque circa mille in meno rispetto a venerdì scorso. Il dato di oggi si registra anche a fronte di un aumento del numero di tamponi effettuati che sono stati 364.822 contro i 353.737 di ieri. Questo ha fatto sì che il tasso di positività rimanesse sostanzialmente stabile rispetto a ieri, intorno al 7%. Scende anche il numero delle vittime che, nell’ultima giornata, ammonta a 386 contro le 423 di ieri. Continua però a crescere il numero dei posti letto occupati negli ospedali italiani. Sono 3.364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua a crescere, anche se in maniera leggera, il numero di nuovigiornalieri in Italia. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 25.735 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le 24.935 di ieri e comunque circa mille in meno rispetto a venerdì scorso. Il dato di oggi si registra anche a fronte di un aumento del numero dieffettuati che sono stati 364.822 contro i 353.737 di ieri. Questo ha fatto sì che ildirimanesse sostanzialmenterispetto a ieri, intorno al 7%. Scende anche il numero delle vittime che, nell’ultima giornata, ammonta a 386 contro le 423 di ieri. Continua però a crescere il numero dei posti letto occupati negli ospedali italiani. Sono 3.364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in ...

