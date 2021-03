Coronavirus, Emiliano vuole la Puglia in zona rossa rafforzata: “È necessario stringere ulteriormente, spingere allo smartworking” (Di venerdì 19 marzo 2021) La Puglia mette in campo l’ipotesi di una zona rossa “rafforzata” di fronte al nuovo record di casi rintracciati in un solo giorno e una situazione ormai critica negli ospedali, soprattutto nel Barese. A spiegare la possibilità di una stretta che comporti misure ancora più pesanti rispetto a quelle decise dal governo è stato il presidente della Regione Michele Emiliano: “Stiamo ragionando sull’ipotesi di stringere ulteriormente le misure rispetto a quelle previste dal governo nella zona rossa”, ha detto. L’idea di Emiliano ruota attorno al lavoro da casa: “Dobbiamo spingere tutte le aziende a lasciare a casa il numero più alto possibile di persone per evitare che si contagino sul luogo di lavoro”. “In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Lamette in campo l’ipotesi di una” di fronte al nuovo record di casi rintracciati in un solo giorno e una situazione ormai critica negli ospedali, soprattutto nel Barese. A spiegare la possibilità di una stretta che comporti misure ancora più pesanti rispetto a quelle decise dal governo è stato il presidente della Regione Michele: “Stiamo ragionando sull’ipotesi dile misure rispetto a quelle previste dal governo nella”, ha detto. L’idea diruota attorno al lavoro da casa: “Dobbiamotutte le aziende a lasciare a casa il numero più alto possibile di persone per evitare che si contagino sul luogo di lavoro”. “In ...

