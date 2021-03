Coronavirus e Dad, ecco come richiedere il bonus babysitter (Di venerdì 19 marzo 2021) Con la nuova ondata di chiusure imposte dai numeri dell’epidemia di Covid-19, i genitori con figli a carico si sono trovati a fare i conti con le difficoltà derivanti dalla Dad, la didattica a distanza. Il governo Draghi ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse – e non solo – e nel Dl 13 marzo 2021 sono stati stanziati ulteriori aiuti per le famiglie. Una parte dei 290 milioni totali è stata destinata al bonus babysitter, che permetterà ad alcune categorie di persone di richiedere un aiuto economico per poter badare ai minori mentre si è al lavoro. A chi spetta richiederlo A differenza del congedo parentale – destinato ai dipendenti pubblici e privati -, il bonus babysitter si rivolge a diverse categorie di lavoratori. Nello specifico, possono farne ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Con la nuova ondata di chiusure imposte dai numeri dell’epidemia di Covid-19, i genitori con figli a carico si sono trovati a fare i conti con le difficoltà derivanti dalla Dad, la didattica a distanza. Il governo Draghi ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse – e non solo – e nel Dl 13 marzo 2021 sono stati stanziati ulteriori aiuti per le famiglie. Una parte dei 290 milioni totali è stata destinata al, che permetterà ad alcune categorie di persone diun aiuto economico per poter badare ai minori mentre si è al lavoro. A chi spetta richiederlo A differenza del congedo parentale – destinato ai dipendenti pubblici e privati -, ilsi rivolge a diverse categorie di lavoratori. Nello specifico, possono farne ...

