Coronavirus, Branco è grave: ricoverato in terapia intensiva in Brasile (Di sabato 20 marzo 2021) Claudio Ibraim Vaz Leal, calcisticamente Branco, ex difensore di Brescia e Genoa è ricoverato in terapia intensiva dopo aver contratto il covid-19.Coronavirus Italia, il bollettino del 19 marzo 2021: 25.735 nuovi casi e 386 decessi. La situazione nazionaleSi trova attualmente nell'ospedale della zona sud di Rio, il Copa Star. Branco è stato campione del mondo con la nazionale verdeoro ad Usa '94 e attualmente lavora come coordinatore delle nazionali giovanili brasiliane. Dopo aver contratto il virus, l'ex difensore è stato ricoverato 3 giorni fa, ma nelle ultime ore le sue condizioni sarebbero peggiorate rapidamente, ed è stato necessario garantirgli la respirazione attraverso il ventilatore polmonare. Attualmente è sedato e non ci sono previsioni su quando potrà ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Claudio Ibraim Vaz Leal, calcisticamente, ex difensore di Brescia e Genoa èindopo aver contratto il covid-19.Italia, il bollettino del 19 marzo 2021: 25.735 nuovi casi e 386 decessi. La situazione nazionaleSi trova attualmente nell'ospedale della zona sud di Rio, il Copa Star.è stato campione del mondo con la nazionale verdeoro ad Usa '94 e attualmente lavora come coordinatore delle nazionali giovanili brasiliane. Dopo aver contratto il virus, l'ex difensore è stato3 giorni fa, ma nelle ultime ore le sue condizioni sarebbero peggiorate rapidamente, ed è stato necessario garantirgli la respirazione attraverso il ventilatore polmonare. Attualmente è sedato e non ci sono previsioni su quando potrà ...

