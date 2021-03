Coronavirus | bollettino 19 marzo | 25 735 contagi e 386 morti

(Di venerdì 19 marzo 2021) L’ultimomedico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese. In Italia continua a salire l’indice Rt. Il quadro generale segnala un peggioramento in tutto il Paese. I dati dell’ultimo report settimanale del Ministero della Salute danno un quadro da zona rossa: Rt pari a 1.41. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: 25.735 nuovi casi e 386 morti nelle ultime 24 ore - borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - MilanWorldForum : Coronavirus: il bollettino del 19 marzo. I numeri ???? - 100x100Napoli : Il bollettino relativo alla #Campania. - immediatonet : ?? #Coronavirus in Italia, nel bollettino del 19 marzo 25.735 nuovi casi e 386 morti. Ancora in aumento i ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

il Resto del Carlino

Il Corriere ha creato una newsletter sul. È gratis: ci si iscrive qui . Articolo in aggiornamento...Sono stati registrati 11.636 test per l'infezione dae sono stati rilevati 1.785 casi positivi. Ieri i nuovi contagi erano 2.082 su 11.211 tamponi. Nelstilato sulla base dei ...È stato reso noto il nuovo bollettino relativo al coronavirus in Italia. Sono 25.735 i nuovi casi e 386 morti. IL BOLLETTINO DI OGGI ...La protezione civile ha diramato, come ogni giorno, il bollettino che fornisce aggiornamenti circa l’andamento dell’emergenza Coronavirus in Italia. Sono 25.735 i nuovi casi di positività. Sono stati ...