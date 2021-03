Coronavirus, 386 decessi in 24 ore. In aumento i ricoveri ordinari, stabili gli ingressi in terapia intensiva (Di venerdì 19 marzo 2021) Il bollettino del 19 marzo Continua ad aumentare il numero dei nuovi casi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 25.735 contagi, mentre ieri erano 24.935, e il giorno prima ancora 23.059. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute il numero delle vittime è invece di 386, ieri 423. Per un totale di 104.241 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono Lombardia (+5.518), Emilia-Romagna (3.188) e Piemonte (2.997), le Regioni che nell’ultima giornata hanno registrato l’aumento più elevato di casi. La situazione negli ospedali A livello ospedaliero, il bilancio delle persone ricoverate in aree non critiche è di 26.858, ieri 26.694. Mentre i nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva sono stati ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Il bollettino del 19 marzo Continua ad aumentare il numero dei nuovi casi dain Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 25.735 contagi, mentre ieri erano 24.935, e il giorno prima ancora 23.059. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute il numero delle vittime è invece di 386, ieri 423. Per un totale di 104.241dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono Lombardia (+5.518), Emilia-Romagna (3.188) e Piemonte (2.997), le Regioni che nell’ultima giornata hanno registrato l’più elevato di casi. La situazione negli ospedali A livello ospedaliero, il bilancio delle persone ricoverate in aree non critiche è di 26.858, ieri 26.694. Mentre i nuovigiornalieri insono stati ...

