Coronavirus: 25 morti, oggi 19 marzo. E 1.365 nuovi contagi. Toscana verso la zona rossa (Di venerdì 19 marzo 2021) I dati sono ancora preoccupanti: la Toscana rischia di finire in zona rossa. oggi, 19 marzo, i morti per Coronavirus sono 25: si tratta di 18 uomini 7 donne con età media di 79 anni. I nuovi positivi sono 1.365 (1.321 confermati con tampone molecolare e 44 da test rapido antigenico). L'età media dei nuovi contagiati odierni è di 43 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 marzo 2021) I dati sono ancora preoccupanti: larischia di finire in, 19, ipersono 25: si tratta di 18 uomini 7 donne con età media di 79 anni. Ipositivi sono 1.365 (1.321 confermati con tampone molecolare e 44 da test rapido antigenico). L'età media deiati odierni è di 43 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Affaritaliani : Ci son voluti Conte e Speranza per cancellare a suon di atti amministrativi il rispetto dovuto ai cadaveri… - petergomezblog : Coronavirus, 20.396 nuovi casi e 502 morti. In 24 ore +760 ricoverati nei reparti Covid e 319 ingressi in terapia i… - sole24ore : #Coronavirus, ieri in Italia 502 #morti. Era dal 26 gennaio che non si registrava un numero così alto di decessi in… - barbana1942 : @Pontifex_it Auguri a tutti i Papà che ci proteggono dal Cielo e che San Giuseppe aiuti tutti noi in questo diffici… - paolokanta : RT @simabastaroghi: A questo punto “possiamo affermare che i vaccini hanno causato più morti di quanti ne avrebbe causato il coronavirus ne… -