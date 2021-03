Coppa America: sarà Team Uk a sfidare New Zealand (Di venerdì 19 marzo 2021) Emirates Team New Zealand è lieto di confermare che il Royal New Zealand Yacht Squadron ha accettato la sfida per la 37a America's Cup dal Royal Yacht Squadron Racing, rappresentato da INEOS Team UK, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 marzo 2021) EmiratesNewè lieto di confermare che il Royal NewYacht Squadron ha accettato la sfida per la 37a's Cup dal Royal Yacht Squadron Racing, rappresentato da INEOSUK, ...

